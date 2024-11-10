Турист поделился опытом неудачного отдыха на Шри-Ланке, где столкнулся с аллергией из-за условий проживания. Свой отзыв он оставил на сайте irecommend.ru, отметив, что проблема с чистотой встречается в основном в недорогих вариантах жилья. Мужчина решил сэкономить на проживании вместе с женой, но теперь считает это ошибкой.

«Хочется жить в хороших условиях – готовьтесь заплатить 1500–2000 долларов в неделю или даже за ночь, иначе рискуете попасть в грязные комнаты, где полно насекомых и других неприятностей. В одном из мест, где мы останавливались, было так неопрятно, что у жены появилась аллергия. Мы перебрали несколько вариантов, но так и не нашли достойного жилья,» – с сожалением вспоминает путешественник.

Кроме того, его впечатлило навязчивое поведение некоторых местных жителей. Он рассказал, что продавцы настаивают на покупке, даже если клиент уже отказался.

«В магазинах, где я искал вещи, ко мне подходили с предложениями всего подряд, игнорируя мои предпочтения. Порой консультанты буквально ходили за мной по пятам, внимательно следя за каждым движением,» – делится автор.

Несмотря на такие трудности, Шри-Ланка по-прежнему входит в число популярных направлений для россиян. На местных курортах часто можно услышать русскую речь, и туристы продолжают выбирать остров для отдыха в 2024 году.