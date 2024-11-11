Российские военные нанесли удар по позициям украинской армии после того, как пресекли попытку украинской разведки угнать вертолет радиоэлектронной борьбы. Об этом РБК сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Согласно заявлению ФСБ, в процессе оперативной игры российские контрразведчики обнаружили места размещения подразделений и позиции противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. По этим координатам была проведена успешная атака.

Ранее, утром 11 ноября, ФСБ заявила о предотвращении угона российского вертолета Ми-8МТПР-1. Украинская разведка пыталась завербовать российского летчика, предложив ему от 600 до 750 тысяч долларов за угон вертолета на территорию Украины. В обмен на сотрудничество летчику предложили пересечь линию боевого соприкосновения и передать вертолет украинской стороне, предварительно устранив членов экипажа. Семья летчика, как уточняет ФСБ, должна была выехать в Кишинев, а затем отправиться на Украину. Однако пилот отверг это предложение.