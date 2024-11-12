Летний туристический сезон остается главным временем года для путешествий россиян. По данным сервиса «Яндекс Путешествия», с мая по сентябрь страну посещают три четверти внутренних туристов, и на этот период приходится более половины бронирований отелей за год. С каждым годом россияне всё чаще предпочитают короткие поездки на выходные, а подготовку к более продолжительным отпускам начинают заранее: первые бронирования на лето появляются ещё в новогодние каникулы, а пиковая активность по планированию наблюдается в апреле.

В 2024 году около трети всех летних отпусков было запланировано уже к середине весны. Средний срок бронирования составил 60 дней до поездки — на две недели больше по сравнению с прошлым годом. Многие путешественники воспользовались возможностью оплаты частями, что позволило зафиксировать цену на проживание, распределить бюджет и выбрать более комфортные условия. Такой метод бронирования был популярен у семей с детьми: 80% семейных поездок и более половины путешествий с детьми были забронированы заранее с отложенной оплатой.

Наиболее востребованными местами размещения остаются трех- и четырехзвездочные гостиницы, апартаменты, гостевые дома, а также санатории и турбазы. Вырос и интерес к глэмпингам: их бронирования увеличились почти в три раза по сравнению с прошлым годом.

Среди регионов лидером оказался Краснодарский край — на него пришлось более 50% всех летних бронирований. В тройке самых популярных направлений также оказались Москва и Санкт-Петербург. Чаще всего туристы посещают Сочи, Казань и Нижний Новгород.

Помимо традиционных курортов, заметно вырос интерес к отдыху на Алтае, Северном Кавказе, в Крыму и на Русском Севере. Туристов привлекают водные объекты и возможности для активного досуга. Ожидается, что в следующем году популярность этих регионов продолжит увеличиваться, особенно среди тех, кто предпочитает отдых на природе.