Российские майнеры всё чаще уезжают за границу для добычи криптовалют. Об этом сообщили источники из криптоиндустрии радиостанции Business FM. Если летом внимание добытчиков крипты привлекла Эфиопия, то сейчас они обратили взоры на Аргентину.

С ноября в России введён закон, регулирующий майнинг. Теперь частные предприниматели и компании смогут легально добывать криптовалюту, но только при регистрации в специальном реестре Федеральной налоговой службы. Для физических лиц также установлены ограничения на потребление электроэнергии для майнинга — не более шести тысяч киловатт-часов в месяц.

Майнинг в Аргентине является не только легальным, но и выгодным благодаря низким тарифам на электричество. С приходом к власти президента Хавьера Милея в конце 2023 года Буэнос-Айрес открыл доступ для инвестиций в майнинг, выделив для этой сферы около 1 гигаватта уже существующих мощностей. Для сравнения, в России этот показатель составляет 2,5 гигаватта, а в США, лидере рынка, он ещё выше.

Однако решающим фактором является стоимость электроэнергии, которая в России и Америке остаётся значительно выше, чем в Аргентине. Именно это делает южноамериканскую страну привлекательной для российских криптоинвесторов.

Также в Аргентине, в отличие от России и США, нет жёсткого регулирования майнинга. Правительство разрешает зарегистрированным компаниям заниматься добычей криптовалюты и даже поддерживает их, предлагая свободные экономические зоны без налогов и пошлин. Для майнеров это огромный плюс, и многие рассматривают возможность переезда.

Владельца компании по майнингу Романа не пугают ни долгий перелет, ни необходимость закупки оборудования. Для него такие перемены оправданы, ведь основная статья затрат — электроэнергия, которая в России с каждым годом дорожает. Сейчас стоимость электричества в России составляет около 5 рублей за киловатт-час, и, по прогнозам Минэнерго, в первом полугодии ожидается её рост на 8-15%. В Аргентине, если работать напрямую с поставщиками, электричество обойдётся примерно в 3-3,5 цента за киловатт-час. При таком снижении расходов, компания Романа может экономить до 10-20 миллионов рублей ежемесячно.

Однако, несмотря на привлекательные условия, аргентинские компании часто избегают прямого сотрудничества с российскими инвесторами из-за возможных санкций со стороны США. Роман Забуга, консультант группы компаний Dimalessi, поясняет, что избежать таких проблем можно, используя компании из других стран, например, Швейцарии или Дубая, чтобы не фигурировать в документах как россиянин.

Сегодня в Аргентине доступно около 600 мегаватт для майнинговых проектов. Кроме того, на нефтегазовых месторождениях, таких как Вака-Муэрта, планируется выделить еще 500 мегаватт в течение ближайшего года. Однако российские компании медлят, что, по словам Забуги, создает преимущество для американских и европейских инвесторов, которые уже активно занимают доступные мощности.

На данный момент около половины предоставленных мощностей уже заняты американскими инвесторами — это примерно 450-500 мегаватт. Европейские компании используют около 250-300 мегаватт, а российские майнеры занимают менее 100 мегаватт.