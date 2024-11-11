Смартфоны Infinix внезапно блокируются у российских пользователей, как только они покидают страну. Владелец, пересекающий границу, сталкивается с тем, что его телефон превращается в бесполезное устройство. После подключения к зарубежному интернету, например, к сети в Египте, на экране высвечивается уведомление: «Ваше устройство заблокировано».

Производитель объяснил, что причиной является региональная блокировка, встроенная для защиты новых моделей, недавно поступивших на российский рынок. По заявлению представителей компании, блокировка может затронуть только те устройства, которые ещё не прошли активацию в сети. Чтобы избежать проблемы, пользователям рекомендовано совершить несколько длительных звонков из России перед выездом за рубеж.

Однако ситуация усугубляется тем, что после блокировки совершить звонок уже не представляется возможным.