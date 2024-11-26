Неправильное питание остаётся одной из ключевых причин развития раковых заболеваний, заявляет диетолог-консультант Алексей Кабанов, заместитель директора НИЦ «Здоровое питание». В интервью «Ленте.ру» он подчеркнул, что около четверти случаев онкологии связаны с несбалансированным рационом.

Специалист отметил, что рак, вызванный нарушениями в питании, чаще всего поражает желудочно-кишечный тракт, молочные железы и простату. Кабанов указал на продукты, которые могут спровоцировать это опасное заболевание. Среди наиболее вредных он выделил алкоголь, острую или солёную рыбу, а также красное мясо.

По словам диетолога, спиртные напитки способствуют развитию рака ротовой полости, пищевода и печени. Жгучие специи, употребляемые в избытке, могут вызвать новообразования в полости рта и носоглотке. Красное мясо, особенно в переработанном виде, связывают с раком прямой кишки.

Также Кабанов предостерёг от употребления слишком горячих напитков и пищи, которые могут травмировать пищевод, создавая благоприятные условия для развития опухолей. Ещё одной опасностью является плесень на продуктах. Она выделяет афлатоксины — вещества, которые могут вызывать рак печени. Диетолог подчеркнул важность своевременного удаления испорченной еды из рациона.

Эксперт обратил внимание на необходимость умеренности и осознанного подхода к выбору продуктов.

«Всё, что мы едим, влияет на наше здоровье. Рацион должен быть разнообразным, богатым клетчаткой, витаминами и минералами. Включение овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов может существенно снизить риск рака», — отметил Кабанов.

В рамках своей деятельности специалист организует образовательные программы, направленные на популяризацию принципов здорового питания. По его словам, знания о влиянии продуктов на здоровье помогут людям не только избежать многих болезней, но и улучшить общее самочувствие.

Эксперты сходятся во мнении, что профилактика рака начинается с тарелки. Ответственное отношение к своему питанию может стать эффективным способом борьбы с онкологией ещё до её появления.