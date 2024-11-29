Платформа OneTwoTrip провела исследование, чтобы выяснить, где туристы могут найти самые доступные варианты проживания на новогодние праздники. В рейтинг вошли как зарубежные направления, так и российские города, предлагающие экономичные варианты размещения.

По данным исследования, самые дешевые отели за границей находятся в азиатских странах. В индийском городе Варанаси стоимость ночи в отеле начинается от 1 000 рублей. В популярных вьетнамских направлениях, таких как Дананг и Нячанг, цены составляют 1 100–1 200 рублей, в Хошимине и Ханое — 1 300–1 400 рублей. На острове Бали туристы могут найти номера за 1 600–2 800 рублей в зависимости от расположения отеля.

На Ближнем Востоке Египет предлагает доступные варианты: в Каире проживание обойдется в 1 500 рублей за ночь, а в курортном Шарм-эш-Шейхе — примерно в 2 900 рублей. Эти направления привлекают туристов не только низкими ценами, но и мягким климатом, что делает их популярными для зимнего отдыха.

В России самым доступным городом для проживания оказался Ростов-на-Дону, где стоимость размещения составляет около 1 800 рублей за ночь. Иркутск, Новосибирск и Краснодар также предлагают бюджетные варианты с ценами от 2 300 до 2 500 рублей. В Волгограде и Чебоксарах ночлег обойдется примерно в 2 600 рублей.

Среди других российских городов с недорогими отелями отметились Архангельск, Санкт-Петербург и Владивосток, где стоимость номера не превышает 3 000 рублей за сутки. Такие цены делают внутренний туризм привлекательным для многих россиян, особенно на фоне роста популярности новогодних путешествий.

По мнению экспертов OneTwoTrip, раннее бронирование позволяет не только зафиксировать цены, но и выбрать наиболее удобные варианты размещения. Туристам советуют планировать поездки заранее, чтобы избежать ажиотажа и переплат.