Не позднее 2 декабря россиянам предстоит оплатить налоги на имущество, банковские вклады и доходы, а также налог на высокие доходы, ставка которого зависит от уровня годового заработка.

Каждый год граждане страны вносят имущественные налоги, включающие платежи за недвижимость, землю и транспорт. Размеры ставок для каждого налога определяются особенностями имущества. Например, налог на недвижимость рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости, которую пересматривают каждые 3–5 лет. В большинстве случаев ставка для квартир и домов составляет 0,1 % от кадастровой стоимости, но конкретный процент может варьироваться по регионам. Земельный налог несколько выше – 0,3 % от оценочной стоимости участка.

Транспортный налог напрямую зависит от мощности двигателя автомобиля: чем больше лошадиных сил, тем выше налог на каждую из них. Здесь также нет единой ставки — она определяется на региональном уровне. В некоторых областях этот налог может быть увеличен в десять раз по сравнению с базовой ставкой, особенно в местах с высокой плотностью автомобилей на дорогах.

В этом году снова был введен налог на проценты по банковским вкладам, который отменялся в период пандемии. Он начисляется только на доход, превышающий сумму, полученную от произведения одного миллиона рублей и ключевой ставки Центробанка. Сам капитал при этом налогом не облагается. На 1 декабря 2023 года максимальная ставка Центробанка составила 15 %.

Ставка налога для граждан с доходами более 5 миллионов рублей составляет 15 %. В большинстве случаев эти налоги удерживаются работодателем, и гражданам не нужно уплачивать их самостоятельно. Для тех, чей годовой доход меньше 5 миллионов, ставка остается на уровне 13 %.