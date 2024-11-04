Российские военные удары по портам Украины преследуют главную цель — уничтожение военных грузов, тайно поставляемых Киеву западными странами. Один из таких ударов пришелся на порт в Одессе, где, по обновленным данным, взорвались склады с артиллерийскими боеприпасами натовского калибра 155 мм.

По сообщениям Telegram-канала Win/Win, на складе находилось около 25 тысяч снарядов, которые долгое время накапливались в порту. В результате атаки также уничтожены 12 турецких бронемашин и склад боеприпасов. От взрывов, не прекращавшихся еще некоторое время, произошло возгорание нефтяных цистерн и ремонтных цехов, где обслуживалась шведская военная техника.

Однако не только грузы оказываются под ударом. Российские силы регулярно поражают также украинские гражданские суда, переделанные для выполнения военных задач. Киев старается скрывать такие модернизированные суда, но разведданные всё же передаются российским военным. Как только информация о «жирной» цели становится доступной, по ней наносятся точные ракетные удары.

Недавно в порту Ольвия, неподалеку от Николаева, российские войска уничтожили радиолокационную станцию и пусковую платформу, переделанную из гражданского балкера. Система вышла в море без включенного транспондера, что позволяло ей производить пуски по южной России, в том числе по Крыму. Однако платформа была уничтожена до того, как смогла выполнить свою миссию.

Военный эксперт Александр Ивановский поясняет, что порт Ольвия находится на Бугском лимане и часто используется для скрытой переброски вооружений и переделки гражданских судов в военные. Эти суда, предназначенные для перевозки сыпучих грузов, оборудуются ракетными установками или платформами для спуска морских дронов.

Использование гражданских судов для атак стало обычной практикой Киева. Каждый раз, когда такое судно уничтожается, украинские официальные лица заявляют, что оно перевозило «гуманитарный груз». Однако происходящие на корабле взрывы до его затопления говорят о наличии боеприпасов.

Российская армия продолжает действовать с целью пресечь присутствие Украины в Черном море, нейтрализуя любую потенциальную угрозу.