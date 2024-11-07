Специалисты Роспотребнадзора в Бурятии составили список из пяти продуктов, которые особенно полезны для сердечно-сосудистой системы, поддерживающей кровообращение и обеспечивающей доставку кислорода, гормонов и питательных веществ по всему организму.

Для стабильной работы сердца и сосудов важно включать в рацион продукты, укрепляющие стенки сосудов и предотвращающие образование артериальных бляшек. Такие бляшки повышают риск атеросклероза, ишемической болезни сердца, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Первое место в списке заняла рыба, особенно виды, богатые омега-3 жирными кислотами. Например, регулярное употребление семги помогает снизить вероятность инфаркта, стабилизировать артериальное давление и регулировать свертываемость крови.

На второй позиции — авокадо. Этот фрукт помогает снизить уровень «плохого» холестерина за счет содержания полиненасыщенных жирных кислот. В нем также много калия, который полезен для работы сердца и помогает справляться со стрессом — одним из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Авокадо также способствует снижению давления.

Третье место заняли яблоки. Они предотвращают закупорку сосудов и помогают поддерживать нормальный уровень давления. К тому же витамин C в составе яблок укрепляет иммунитет и защищает организм от инфекций, которые могут вызывать заболевания сердца.

Четвертое место досталось чесноку. Этот продукт полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: он снижает уровень «плохого» холестерина, делает сосуды более гибкими и предотвращает атеросклероз, образование тромбов и риск инфаркта. Чеснок также укрепляет иммунную систему, помогая бороться с инфекциями.

Замыкает пятерку гречка. Эта крупа содержит много калия, кремния, фосфора и магния — минералов, укрепляющих сосуды. В гречке также есть рутин, который способствует прочности стенок сосудов, а высокая концентрация клетчатки помогает выводить «плохой» холестерин из организма.