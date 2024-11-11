Пожары, затопления и кражи стали основными причинами обращений владельцев квартир в страховые компании, как показывает исследование «Росгосстраха», с которым ознакомилась «Газета.ru».

По информации компании, чаще всего за страховыми выплатами обращаются жильцы Москвы и Подмосковья, а также жители Республики Татарстан и Башкортостан. Чрезвычайные ситуации, связанные с затоплением, происходят из-за забытых открытыми кранов, повреждений водопроводных систем, засоров в канализации, а иногда — из-за работ или тушения пожаров на верхних этажах.

Юлия Серова, начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха», сообщила, что в период с января по сентябрь 2024 года около 90% заявок (всего 5,3 тысячи обращений) касались повреждений недвижимости водой. Эти показатели остаются стабильными: в 2023 году компания получила около пяти тысяч заявок на компенсацию от заливов, что составило примерно 87% от всех обращений.

Пожары, по данным компании, также нередко становятся причиной убытков. Среди основных факторов называют неисправное электрооборудование, неосторожное обращение с огнем и брошенные с верхних этажей окурки, которые попадают на балконы и провоцируют возгорания.