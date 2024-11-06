Украинские власти, как утверждает председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, скрывают точное число жертв после удара российскими войсками по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. По информации Рогова, на место инцидента прибыли более 50 машин скорой помощи, несмотря на официальные заявления, что в результате удара погибли шесть человек, а ранения получили 22. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рогова, на заводе производили детали для беспилотников, и сейчас ведется реальная оценка потерь. Он также отметил, что власти пытаются предотвратить распространение фотографий и видеозаписей с места событий в интернете, чтобы контролировать утечку информации.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по заводу «Прогресс», где, как утверждается, производят двигатели для реактивных систем залпового огня и проводят ремонт тяжелой военной техники. Известно также, что на территории завода хранятся склады с боеприпасами.