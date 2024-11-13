Российский ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по колонне Вооруженных сил Украины, направлявшейся в сторону Курской области. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

По словам Рогова, удар пришелся по силам 47-й и 82-й бригад ВСУ, которые находились на территории Сумской области и готовились к проведению ротации. В результате атаки было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, а также значительное количество техники, включая бронетранспортеры, грузовики и бронированные машины.

Эту информацию подтвердил и украинский блогер Анатолий Шарий, сообщивший о ракетном ударе «Искандером» по колонне, которая готовилась к отправке в приграничные районы.