Американские ученые определили, какие штаты США могли бы стать самыми безопасными зонами в случае вторжения инопланетян. Эта тема давно вызывает интерес и теперь рассматривается в контексте глобальной безопасности. Ведь многие уверены, что в огромной Вселенной люди не могут быть единственными разумными существами, сообщило издание Daily Mail.

По мнению исследователей, малонаселенные штаты с большими незаселенными территориями могли бы обеспечить лучшие шансы на выживание. В таких местах будет достаточно пространства для укрытия, а меньшая плотность населения делает их менее заметными для возможных пришельцев. Вирджиния оказалась самым безопасным выбором этот штат получил 8,03 балла из 10. Его природный ландшафт подходит для укрытия: леса покрывают около 63% территории, а также имеется 29 пещер, где можно спрятаться.

На втором месте расположилась Алабама с оценкой 7,9 балла, а третье место заняла Миннесота. К числу относительно безопасных штатов также отнесены Массачусетс, Нью-Йорк, Флорида, Висконсин, Северная Каролина, Аляска и Джорджия.

В то же время Невада оказалась самой опасной зоной, получив лишь 5,31 балла. Это пустынный штат, где почти негде укрыться, а известная «Зона 51» и многочисленные сообщения о наблюдениях НЛО лишь добавляют ему популярности среди поклонников теорий о пришельцах. Среди небезопасных мест также названы Айдахо, Аризона, Небраска, Орегон, Юта, Оклахома, Нью-Гэмпшир, Южная Каролина и Вайоминг.