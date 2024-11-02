Арендодатели, действующие недобросовестно, всё чаще вступают в сговор с подставными агентами по недвижимости, рассказала «Аргументам и фактам» риелтор Маргарита Тишнева. В последнее время появились случаи, когда владельцы квартир нанимают их, чтобы обмануть арендаторов.

Схема работает так – арендатор вселяется после внесения комиссии, залога и оплаты за первый месяц. Но вскоре после заселения собственник начинает предъявлять претензии, устраивать внезапные визиты и выдвигать требования. Через пару дней квартиранту объявляют о выселении, заявляя, что он якобы повредил мебель или технику. В таких случаях арендатор пытается связаться с риелтором, чтобы прояснить ситуацию, но агент исчезает.

«Человек остается без денег и крыши над головой», – описывает последствия Тишнева.

Юрист Александр Быков советует бороться с мошенниками, грамотно составляя договор аренды. Он рекомендует указывать в документе все обязательства арендатора и арендодателя, а также условия оплаты и сроки найма. В договоре должны быть четко обозначены перечень имущества, оставленного в квартире, и правила визитов собственника для проверок. Это позволит арендатору избежать неприятных ситуаций, ведь при виде такого договора многие мошенники предпочитают отказаться от сдачи жилья.

Ранее специалистами также подчеркивалась важность экономии на посредниках: снимая жилье напрямую, можно сохранить до половины стоимости месячной аренды.