Таганский суд Москвы инициировал административное разбирательство против актера Семена Трескунова (признан в России иностранным агентом). Причиной возбуждения дела стало несоответствие требованиям закона об иноагента. По информации РИА Новости, Трескунов не отметил свой статус в социальных сетях, что является обязательным для всех. За это нарушение ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Интересно, что это уже не первый случай, когда актера привлекают к ответственности за нарушения в связи с его статусом иностранного агента. В октябре 2024 года Трескунова оштрафовали на 40 тысяч рублей по аналогичному основанию.

Напомним, что актер получил гражданство Израиля в 2022 году, после чего уехал за границу. Позднее он переехал в Испанию, где изменил имя на Сэм и начал вести свои соцсети на английском языке. В марте 2024 года Министерство юстиции России внесло Трескунова в реестр иностранных агентов.

В интервью апреле 2024 года Трескунов рассказал, что в эмиграции он занялся преподаванием актерского мастерства. По его словам, он проводит тренинги для начинающих актеров, помогая им осваивать технику монологов и работать с видеозаписями для самопроверки и улучшения мастерства.