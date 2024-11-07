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Модель Анастасия Решетова решила закрыть уже второй бизнес за год, так как он принес многомиллионные убытки. Об этом сообщает Life, ссылаясь на SHOT.

Компания ООО «ГЕЙША АНДЕР» была создана Решетовой в 2020 году совместно с ее сестрой Валентиной. Бренд специализировался на производстве нижнего белья в категории «доступной роскоши». Однако в 2023 году финансовая ситуация ухудшилась, и компания зафиксировала убыток в размере 13 миллионов рублей. В настоящее время предприятие проходит процедуру ликвидации.

В июле стало известно, что Анастасия закрыла еще один свой проект — косметическую марку под названием «Багира Косметик», запущенную в 2022 году. Несмотря на амбициозные планы, бизнес также оказался убыточным.

На текущий момент у Решетовой остался единственный функционирующий бизнес — ООО «ХАЙП». Эта компания занимается развитием сети салонов красоты, предоставляя услуги в сфере косметологии и парикмахерского искусства. Управление делами фирмы находится в руках сестры Анастасии, которая сейчас проживает в Испании. По данным SHOT, последний отчет показал, что эта компания принесла семье модели доход в размере 1,8 миллиона рублей.

Анастасия Решетова получила известность после того, как завоевала титул «1-я Вице-мисс России» в 2014 году. В том же году она встретила рэпера Тимати, с которым у нее в 2019 году родился сын Ратмир. Спустя год после рождения ребенка пара объявила о своем расставании.

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