Многие онкологические заболевания связаны с образом жизни человека. Об этом рассказала врач-терапевт, нефролог и диетолог из Уфы Регина Ахуньянова, более известная как Регина Доктор, в ходе прямого эфира в одном из мессенджеров. Эксперт выделила три ключевых фактора риска, которые значительно увеличивают вероятность развития рака.

Первым фактором, по мнению специалиста, являются ультрапереработанные продукты. К этой категории относятся пищевые изделия в промышленных упаковках, такие как конфеты, печенье, колбасы, сосиски, чипсы, фастфуд, растворимый кофе и сладкие газированные напитки. Ахуньянова отметила, что в современном рационе 80% продуктов часто составляют именно такие изделия, тогда как доля натуральной пищи остается минимальной. Она подчеркнула: «Если вы сократите употребление ультрапереработанных продуктов, заменив их натуральными, то существенно снизите риск развития рака».

Второй фактор — употребление отдельных групп продуктов, в частности красного мяса и обработанных мясных изделий, таких как магазинные колбасы, сосиски и бекон. Эксперт сделала акцент на том, что домашние мясные изделия не столь опасны, однако промышленно обработанные мясные продукты входят в список повышенного риска.

Третий, не менее значимый фактор, — лишний вес и ожирение. Регина Ахуньянова напомнила, что избыточная масса тела доказано связана с развитием 13 видов рака. По ее словам, ожирение оказывает системное влияние на организм, повышая уровень воспаления и создавая условия для мутаций в клетках, что способствует образованию злокачественных опухолей.

Эксперт отметила, что регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек и сбалансированное питание с упором на натуральные продукты помогают не только снизить вероятность развития онкологии, но и улучшить общее состояние здоровья.