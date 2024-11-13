Медики из Университета Миссури в Канзас-Сити, совместно с другими исследовательскими центрами, установили, что выполнение сердечно-легочной реанимации (СЛР) в первые минуты после остановки сердца значительно повышает шансы на выживание. Эти выводы были озвучены на симпозиуме Американской кардиологической ассоциации (AHA).

Исследование охватывает данные о 200 тысячах случаях внезапной остановки сердца вне стен больниц в США за период с 2013 по 2022 год. Результаты анализа показали: если СЛР проводится в первые две минуты, вероятность полного восстановления составляет 81%, а шанс на выживание с минимальными неврологическими последствиями — 95%.

В тех случаях, когда случайные прохожие не оказывали пострадавшему помощь, выживаемость составляла лишь 12%, причем только 9% этих людей избежали серьезных повреждений мозга. Кроме того, если реанимацию начинали в пределах 10 минут после остановки сердца, вероятность полного восстановления возрастала на 19%, а шансы на выживание с умеренными последствиями для мозга — на 22%.

Доктор Эван О’Киф, первый автор исследования, подчеркнул, что, увидев человека в бессознательном состоянии, не стоит думать о том, как долго он находится в таком состоянии. Быстрая реакция может стать решающим фактором спасения жизни.

Ученые подчеркивают необходимость расширения программ по обучению первой помощи и навыкам проведения СЛР среди населения, что может повысить шансы на выживание при остановке сердца.