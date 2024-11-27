Российская система противовоздушной обороны успешно отразила атаку украинской армии на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что над акваторией Черного моря были ликвидированы две воздушные цели.

Все экстренные службы города приведены в состояние полной боевой готовности. Губернатор обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах или во временных укрытиях и строго соблюдать меры предосторожности.

«Ситуация находится под контролем. Мы продолжаем оперативный мониторинг и готовы к любым возможным сценариям», — заявил Развожаев.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Белгородской области, где средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника. Кроме того, зафиксирована активность БПЛА над Брянской областью, где также были успешно сбиты три цели.

Эксперты отмечают, что в последние недели количество атак с использованием беспилотников на приграничные регионы России возросло. В ответ системы ПВО регулярно усиливают контроль за воздушным пространством, что позволяет оперативно выявлять и нейтрализовать угрозы.

По мнению специалистов, такие атаки направлены на создание психологического давления на население и инфраструктуру регионов. Однако регулярное отражение подобных инцидентов демонстрирует высокий уровень подготовки российских сил ПВО.

Ситуация в Севастополе продолжает оставаться под пристальным наблюдением. Власти заверяют, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей города.