Известная певица Вера Брежнева, которой недавно исполнилось 42 года, заявила о намерении выступать за пределами России, исключив свою родину из списка стран, где она готова давать концерты. Согласно информации из Telegram-канала SHOT, артистка значительно снизила гонорар за корпоративные выступления, теперь он составляет 6 миллионов рублей, вместо прежних 8 миллионов. Это изменение в расценках, вероятно, связано с новыми условиями на музыкальном рынке или пересмотром стратегии певицы.

При этом Вера Брежнева остается популярной за границей, где с удовольствием исполняет свои самые известные хиты из репертуара «ВИА Гра», которые давно полюбились слушателям. Новая ценовая политика, возможно, привлечет внимание организаторов мероприятий, которым теперь будет проще пригласить звезду для выступления.

После развода с продюсером Константином Меладзе, певица, по-видимому, решительно настроена на развитие своей карьеры за рубежом. Теперь её концерты ориентированы на русскоязычную аудиторию за границей, что позволит поклонникам певицы по-прежнему наслаждаться её творчеством, но уже в других странах.