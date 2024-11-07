Многие люди, стараясь сэкономить, используют чайные пакетики несколько раз. Однако ученые уверены, что это не всегда безопасно для здоровья, сообщает портал Ferra.ru.

Все дело в том, что влажный чайный пакетик, который остается в чашке на несколько часов, быстро превращается в благоприятную среду для вредных бактерий. Это создаёт риск появления плесени, некоторые виды которой могут навредить здоровью.

Кроме того, повторная заварка значительно теряет насыщенность. Большинство пакетиков содержит мелко измельчённые листья невысокого качества, которые отдают аромат и полезные вещества только при первой заварке. Повторное использование оставляет в чашке лишь слабый привкус, лишённый пользы.

Особая проблема современные пакетики, которые изготавливаются из полимерных волокон. Исследования показывают, что при заваривании пластиковые пакетики при высоких температурах выделяют микрочастицы и наночастицы. Один пакетик, заваренный при 95 градусах, может выделить около 11,6 миллиардов микропластика и 3,1 миллиарда нанопластика в напиток.