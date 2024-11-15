Секс после 50 лет может стать важным фактором, способствующим долголетию. Такой вывод сделали специалисты из Массачусетского университета в США. Российский психолог и сексолог Александра Миллер поддерживает эту идею, подчеркивая, что регулярная половая жизнь положительно сказывается на здоровье и мужчин, и женщин.

«Известно, что секс обладает целебными свойствами. Он благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему, а также на общее мужское и женское здоровье, — комментирует Миллер. — Например, длительное отсутствие секса у мужчины может привести к развитию простатита, преждевременной эякуляции или снижению активности сперматозоидов».

Вместе с тем, эксперт отмечает, что каждый случай индивидуален: для кого-то отсутствие секса не влечет негативных последствий. Образ жизни и генетика также играют значимую роль. «Некоторые долгожители, такие как монахи, десятилетиями воздерживаются и сохраняют отличное здоровье и молодую кожу. Их организм работает прекрасно», — пояснила Миллер.

По мнению сексолога, позитивное влияние на организм оказывает только качественный, эмоционально насыщенный секс.

«Механический» акт без чувств не принесет такого эффекта. Важно, чтобы между партнерами были доверие и искренние чувства — именно при таких условиях вырабатываются полезные гормоны.

Миллер добавила, что влюбленность и даже ожидание близости способны стимулировать выделение окситоцина и эндорфинов, что улучшает настроение и гормональный баланс. Однако, если секс сопровождается стрессом и негативными эмоциями, то говорить о пользе для здоровья не приходится, заключает специалист.