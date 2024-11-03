Каждый день в организме человека гибнут миллиарды клеток. Этот процесс происходит как случайно, так и вследствие повреждений, и он непрерывен, отмечает журнал Be Think.

Современные исследования открыли учёным множество сценариев клеточной гибели. Понимание этих механизмов позволяет спасать жизнеспособные клетки и, как следствие, продлевать жизнь человека.

На данный момент известны более 20 типов клеточной гибели. Наиболее распространенные формы — это некроз (непредсказуемая смерть), апоптоз (программированное саморазрушение), а также некроптоз и пироптоз, возникающие в ответ на вирусные атаки.

Интересно, что в некоторых случаях клетки иммунной системы жертвуют собой, чтобы уничтожить опасные патогены. Это подтверждает идею о том, что жизнь человека поддерживается непрерывным процессом гибели и рождения клеток, где смерть клеток — не конец, а важная часть жизни.