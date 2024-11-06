Церкви не нужны научные доказательства жизни после смерти, считает протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в городе Пересвет. Так он прокомментировал недавние заявления американских учёных, которые якобы нашли свидетельства загробной жизни. В беседе с NEWS.ru священник подчеркнул, что многого о потустороннем мире людям не дано знать намеренно, чтобы у них сохранялась свобода веры и личный выбор.

По его мнению, церковь не нуждается в чётких доказательствах существования загробной жизни, ведь полное знание об этом умышленно скрыто от людей.

«Господь не открывает нам всё, чтобы мы могли иметь веру, а не принуждение. И в этом смысле подобные научные свидетельства, если они действительно существуют, могут быть полезны, но не являются главным», — пояснил Харитонов.

Он также выразил сомнения относительно того, к каким последствиям могут привести такие исследования. Некоторые люди могут использовать их для манипуляций, отметил священник. С точки зрения церкви, наиболее значимое доказательство загробной жизни — это воскрешение Иисуса Христа, которое имеет множество исторических свидетельств.

«Есть также рассказы о явлениях умерших и о проверенных чудесах. Однако встречаются и ложные чудеса, к которым стоит относиться с осторожностью», — добавил он.

Напомним, что недавно американские учёные из Медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете заявили о многолетнем исследовании, в рамках которого они изучали возможные свидетельства жизни после смерти.