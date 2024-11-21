Доктор Ахмед, врач Национальной службы здравоохранения Великобритании, рассказал о простом тесте, который способен выявить потенциальные проблемы с сердцем или лёгкими. По его словам, минимальные изменения в состоянии пальцев могут служить сигналом о серьёзных заболеваниях.

Для проведения теста потребуется всего несколько секунд. Нужно соединить кончики указательных пальцев так, чтобы ногти соприкоснулись. При нормальном состоянии в месте соединения ногтей должно образоваться небольшое ромбовидное пространство — так называемое «окошечко». Если этого зазора нет, стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Отсутствие «окошечка» может свидетельствовать о так называемом симптоме барабанных палочек. Это состояние характеризуется утолщением кончиков пальцев и изменением формы ногтей: они становятся выгнутыми и приобретают сходство с перевёрнутыми ложками. Такие изменения могут быть признаком серьёзных заболеваний, например, хронических лёгочных патологий или нарушений работы сердца.

Доктор Ахмед подчёркивает, что данный тест — это не способ постановки диагноза, а лишь повод для дополнительного обследования. Если у вас появились сомнения или заметны подобные изменения, важно проконсультироваться с медицинским специалистом. Ранняя диагностика может сыграть ключевую роль в успешном лечении возможных проблем.