Австралийские специалисты разработали инновационный способ проверки свежести молока, который можно использовать с помощью обычного смартфона. Как сообщает Oddity Central, технология получила название VibMilk и позволяет определить состояние продукта, не открывая упаковку. Такой подход помогает не только избежать риска контакта с бактериями, но и сократить количество пищевых отходов.

Метод основывается на использовании вибрационного двигателя смартфона для анализа физических характеристик молока, таких как плотность и вязкость. Эти параметры меняются по мере того, как продукт теряет свежесть. Профессор Вэнь Ху из Университета Нового Южного Уэльса объясняет, что VibMilk — это неинвазивное решение, которое упрощает процесс проверки качества молока.

Испытания технологии проводились на четырех популярных моделях смартфонов. Результаты показали впечатляющую точность: 98,35% в определении уровня pH и 100% при проверке на свежесть. Несмотря на успех, команда продолжает работать над улучшением датчика, изучая, как различные виды упаковки влияют на передачу вибрационных сигналов.

Эта разработка может стать важным шагом к сокращению пищевых отходов и обеспечению безопасности потребителей.