Россия применила новую баллистическую ракету средней дальности под названием «Орешник» в рамках боевых испытаний. Президент Владимир Путин сообщил об этом, комментируя ответ на действия стран Запада. Ракета была использована в безъядерном гиперзвуковом оснащении, что делает ее уникальным элементом арсенала российской армии, передает “Коммерсантъ”.

По словам президента, испытание прошло успешно, цель удара была выбрана тщательно. Ракета нанесла удар по предприятию «Южмаш» в Днепре, которое известно производством ракетно-космической техники. Владимир Путин подчеркнул, что данный шаг стал вынужденным ответом на эскалацию со стороны НАТО. Уточняется, что запуск ракеты был произведен с территории Астраханской области, а ее скорость достигала 10 махов, или около 3 километров в секунду.

Согласно заявлениям главы государства, системы противоракетной обороны, в том числе американские, не способны перехватывать ракеты данного типа. Это подчеркивает стратегическое значение «Орешника» в условиях современных конфликтов. Президент также отметил, что Россия заранее уведомляет мирное население о необходимости покинуть зоны возможного поражения, чтобы минимизировать потери среди гражданских.

Украинские военные подтвердили информацию об ударе. По данным Воздушных сил Украины, ракета поразила промышленный объект с высокой точностью. Это уже не первый случай атаки на инфраструктуру в Днепре, однако использование новейших ракетных технологий стало новым этапом в развитии конфликта.

Использование «Орешника» стало сигналом о готовности России использовать новейшие разработки в реальных условиях. Такой шаг, по мнению экспертов, демонстрирует не только технологические достижения страны, но и решимость противостоять внешнему давлению.