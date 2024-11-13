В последнее время в мире набирает популярность так называемый «профилактический ботокс». Женщины в возрасте от 20 до 30 лет начинают делать инъекции ботулотоксина с целью предотвратить появление морщин. Эта тенденция вызывает споры среди врачей, которые призывают подходить к такому решению с осторожностью. Основная причина их беспокойства не только в культуре вечной молодости, но и в недостаточности исследований, которые могли бы доказать эффективность таких процедур.

Как утверждают эксперты, использование ботокса для профилактики морщин может иметь свои плюсы, но далеко не всегда оправдано. Пластический хирург из Лондонского университетского колледжа Афшин Мосахеби объясняет, что инъекции ботулотоксина действительно могут замедлить появление мимических морщин, если их делать до того, как они начнут проявляться. Но важно помнить, что это не является универсальным средством от старения кожи.

Мосахеби подчеркивает, что морщины возникают по двум причинам. Первая — это постоянные движения мышц лица, которые с течением времени начинают оставлять линии на коже, как складки на ткани, если её постоянно сминать. Вторая причина связана с истончением дермы, что происходит с возрастом и под воздействием ультрафиолетового излучения. Ботулотоксин действует на первую причину старения, расслабляя мышцы и уменьшая видимость морщин. Однако, несмотря на это, со временем кожный покров будет всё равно становиться тоньше, что приведет к появлению морщин, пусть и в меньшей степени.

С течением времени для достижения заметного эффекта может потребоваться больше инъекций, а при прекращении их проведения кожа будет стареть по обычному сценарию. «С возрастом человек становится более устойчивым к токсинам, и количество ботулотоксина, которое раньше эффективно действовало, может уже не дать таких же результатов», — добавляет специалист.

Несмотря на популярность процедур, важно помнить, что ботокс не помогает от всех типов морщин. Например, он не влияет на возрастные пигментные пятна, которые также являются проявлением старения кожи. По словам президента Американского общества пластических хирургов Стивена Вильямса, инъекции блокируют нервные сигналы, которые заставляют мышцы сокращаться, предотвращая тем самым углубление морщин.

Мосахеби считает, что раннее увлечение инъекциями для омоложения может заставить людей чрезмерно концентрироваться на внешности. Он рекомендует молодым людям сначала предпринимать меры по замедлению процесса старения кожи, такие как защита от солнца и отказ от курения. «В 20 лет солнцезащитный крем будет гораздо более эффективным средством, чем ботокс», — уверяет он.

Научные исследования в области «профилактического ботокса» все еще находятся на стадии развития. Некоторые проведенные эксперименты дают обнадеживающие результаты. В одном из них, проведенном в 2006 году, две сестры-близнеца подвергались разной терапии. Одна из них регулярно делала инъекции ботокса в течение 12 лет, в то время как другая — нет. Результат показал, что у той сестры, которая использовала ботокс, морщины в области глаз были менее заметными, и эффект сохранялся даже через 7 месяцев после последней инъекции.

Однако врачи из Cleveland Clinic утверждают, что инъекции могут быть эффективными только при регулярном применении. Эффект от них длится около 3-4 месяцев, после чего кожа возвращается к прежнему состоянию. Если процедуры продолжаются, мышцы со временем могут привыкнуть к меньшему сокращению, что теоретически может замедлить образование новых морщин. Но все это требует дальнейших исследований.

Таким образом, чтобы точно понять, насколько эффективен «профилактический ботокс», ученым предстоит провести еще множество экспериментов и собрать больше данных о долгосрочных последствиях таких процедур.