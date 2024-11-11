В Швеции новая православная церковь в Вестеросе оказалась под пристальным вниманием властей из-за ее близости к ключевым объектам инфраструктуры. Здание, возведенное неподалеку от стратегического аэропорта, а также водоочистных и энергетических объектов, вызывает подозрения о возможном использовании для разведывательных целей, сообщает издание Politico.

Город Вестерос, расположенный на западе страны в 80 километрах от Стокгольма, регулярно становится местом проведения военных учений. Исследователь Шведского университета обороны Маркус Йоранссон отметил, что церковь может играть роль наблюдательного пункта за объектами промышленности и инфраструктуры. По его словам, любое учение вооруженных сил, которое проводится поблизости, попадает в зону видимости церкви.

Шведская служба государственной безопасности Säpo ранее заявляла о возможных контактах представителей этой церкви с российскими агентами. Вследствие этих подозрений Агентство по поддержке религиозных организаций (SST) приостановило финансирование церкви. Руководство храма, однако, отрицает обвинения и уверяет, что их деятельность не связана с разведывательными структурами.