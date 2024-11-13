7-летний Картер Бреси из Невады впервые в своей жизни смог заснуть с закрытыми глазами, и это событие стало символом победы над болезнью, которая долгие годы лишала его спокойного сна.

Мальчик страдает редким заболеванием — ламеллярным ихтиозом и эктропионом, при котором его веки поворачивались наружу, не позволяя закрываться. Это вызывало постоянный дискомфорт, невозможность нормально моргать и мучительную боль.

Операция, на которую решилась его семья, изменила всё. На неё ушло не только много мужества, но и серьёзная финансовая поддержка общества. Первоначальная цель в 8 000 долларов для окулопластической операции была значительно превышена — семья Бреси собрала более 47 000 долларов благодаря поддержке людей со всего мира.

Болезнь и борьба: что пришлось пережить Картеру

Картер страдает ламеллярным ихтиозом — редким заболеванием, которое встречается у одного из 100 000 человек в США. Болезнь вызывает сухость и утолщение кожи, образование коричневых чешуек, а также аномальные изменения в веках — эктропион. Веки поворачиваются наружу, не давая глазам закрываться, что становится источником постоянного стресса для пациента.

“Он не может моргать, он спит с открытыми глазами и часто испытывает сильную боль и дискомфорт из-за этого,” — делится мать мальчика, Шай Бреси, в своём обращении на платформе GoFundMe.

Болезнь сделала каждую ночь Картеру настоящим испытанием, и решение провести операцию стало для семьи единственным шансом на нормальную жизнь.

Поддержка со всего мира и долгожданное облегчение

Операция состоялась в Калифорнийском университете в Сан-Диего, и её успех стал огромным шагом вперёд в жизни мальчика.

Суть операции заключалась в пересадке кожи с другой части тела Картера на его веки, что позволило восстановить нормальную функцию глаз. После хирургического вмешательства Картер смог впервые нормально заснуть. Мать мальчика описала этот момент как “первую нормальную ночь сна”, подчеркнув, как важно для них это событие.

“Сегодня он проспал до полудня,” — говорит Шай с радостью. “Это было лучшее его утро. Теперь Картер может спокойно спать и восстанавливаться.”

Неравнодушие и сила человеческого духа

История Картера и его борьбы за право на нормальную жизнь привлекла внимание множества людей. Благодаря общественной поддержке семья Бреси смогла не только покрыть расходы на операцию, но и получить средства на последующее лечение и реабилитацию. Ветку на Reddit, посвящённую истории мальчика, заполнили комментарии пользователей, которые делились словами поддержки и восхищения.

“Чувак, это звучит как жизнь в абсолютном кошмаре. Рад, что он смог сделать операцию по этому поводу!” — пишет один из пользователей. “Материнская любовь — сильна в этом вопросе,” — добавляет другой комментатор.

Мать Картера, Шай, отмечает, что её сын прошёл через это испытание с большим мужеством. Даже когда ему было больно, Картер оставался спокойным и просил лишь немного больше лекарства, чтобы справиться с болью.

Сейчас мальчик вернулся в школу и продолжает восстанавливаться, а его семья не перестаёт благодарить всех, кто помог им пройти этот трудный путь.