Исследование, проведенное учеными Виргинского университета, выявило потенциальные риски длительного применения препаратов для снижения артериального давления. Выяснилось, что лекарства, ингибирующие ренин-ангиотензиновую систему, могут вызывать изменения в работе почек. Эти препараты, широко применяемые по всему миру, помогают контролировать гипертонию, однако их длительный прием может иметь нежелательные последствия.

Ученые установили, что препараты с активными веществами, оканчивающимися на «прил» и «сартан», способствуют перепрограммированию почечных клеток. Речь идет о клетках, отвечающих за выработку ренина. Под воздействием лекарств они начинают синтезировать дополнительные вещества, что вызывает воспалительные процессы и сужение мелких сосудов. Эти изменения могут не только усугубить гипертонию, но и привести к нарушениям функции почек.

Согласно данным исследования, проблема затрагивает огромную аудиторию: более 1,3 миллиарда человек в мире принимают такие препараты. В России эти лекарства являются основным инструментом в лечении артериальной гипертензии и назначаются пациентам в рамках стандартных схем терапии.

Доктор Мария Луиза Секейра-Лопес, руководитель исследования, подчеркнула важность дальнейших изысканий. Ученые планируют изучить механизмы взаимодействия различных типов почечных клеток, чтобы найти способы предотвращения побочных эффектов. Однако, несмотря на полученные результаты, специалисты призывают пациентов не прекращать прием лекарств без консультации с врачом.

Резкий отказ от гипотензивных препаратов может спровоцировать гипертонический криз и другие серьезные осложнения. При этом нелеченная гипертония сама по себе представляет угрозу для здоровья почек и сердечно-сосудистой системы. Врачи рекомендуют неукоснительно соблюдать предписания и регулярно проверять состояние почек, чтобы минимизировать возможные риски.