Большая часть россиян, принявших участие в недавнем опросе, зарабатывает от 50 до 100 тысяч рублей в месяц — об этом заявили 33% респондентов. Зарплату свыше 100 тысяч рублей получают 25% опрошенных: из них 9% находятся в диапазоне 150–200 тысяч, а еще 9% — 200–300 тысяч рублей. Доходы менее 50 тысяч рублей отметили 17% участников исследования. Такие данные представила компания «Мое дело», специализирующаяся на аутсорсинге бухгалтерии, передает “Газета.ру”.

Несмотря на сравнительно высокий уровень доходов значительной части участников, половина (50%) выразили мнение, что их труд оплачивается несправедливо. Лишь 34% считают свою зарплату честной оценкой их усилий, а 16% затруднились ответить.

Опрос также показал, что финансовая мотивация является главным фактором для удержания сотрудников на рабочих местах. Повышение зарплаты способно удержать 29% опрошенных, отсутствие альтернатив — 12%, а возможность не работать — 11%. Среди других факторов выделяются удаленная работа (10%), перспектива карьерного роста (9%), а также комфортные условия труда и интересные задачи (по 8%).

Соискатели при поиске работы также ориентируются на оплату труда: 29% назвали этот аспект определяющим. Открытое общение и обратная связь от руководства важны для 23% респондентов, а перспективы профессионального роста и обучения выделили 19%.

Ради повышения доходов россияне готовы идти на жертвы. Каждый пятый (20%) готов отказаться от курсов повышения квалификации, 15% — от компенсации за занятия спортом, 14% — от гибкого графика, а 13% — от возможности работать удаленно. Отказ от соцпакета и участия в проектах приемлем для 10% опрошенных. Любопытно, что 2% сотрудников готовы полностью лишиться выходных, если это приведет к увеличению зарплаты.

Тема переработок остается актуальной: большинство россиян (56%) негативно относятся к работе сверхурочно и предпочитают трудиться строго в рамках установленного графика. Однако 26% готовы перерабатывать за дополнительную оплату или возможность взять отгул, а 18% не против работать больше, если это происходит нечасто.

Отдельной темой стали страхи сотрудников. Каждый третий опрошенный (33%) боится потерять свое место работы. Еще 13% испытывают опасения из-за возможных проблем в коллективе, а 12% — из-за изменений в руководстве или неясных ожиданий. Также 10% респондентов признались, что их пугает высокая ответственность.