Ветеран спецназа и Герой России Сергей Шаврин поделился с «Лентой.ру» воспоминаниями о сложностях, с которыми сталкивались российские военные в ходе второй чеченской кампании. По его словам, боевики использовали хитрые уловки, включая использование мирных жителей и детей в качестве разведчиков, зная, что солдаты их не тронут. Они также прятали оружие в мечетях, что значительно усложняло операции.

Шаврин рассказал о засаде, организованной его группой на одной из дорог. Бойцы провели там несколько дней, ожидая подозрительные транспортные средства. В один из вечеров их внимание привлекла машина, нарушившая комендантский час. Они остановили автомобиль, и оказалось, что мужчина спешит везти жену, у которой начались роды. Но вскоре стало ясно, что это была уловка: после их проверки боевики получили информацию о месте нахождения засады.

По словам Шаврина, боевики нередко направляли детей на тропы, по которым двигались российские силы, чтобы разведать ситуацию. Если ребенок замечал солдат, операцию приходилось отменять, ведь дети были неприкосновенны для российских военных.

«В первую чеченскую войну мы старались не заходить ни в мечети, ни на кладбища, ни на женские половины домов, уважая местные традиции», отметил Шаврин.

Но во время второй кампании это стало невозможным, поскольку боевики больше не соблюдали обычаи и начали прятать оружие в святых местах. Также они и сами прятались на женских половинах домов. Так, именно из-за этого российские бойцы упустили Масхадова, скрывавшегося именно таким образом.

Однажды при зачистке солдаты обнаружили замок на дверях мечети и попросили имама открыть помещение. За дверью оказалось целое хранилище оружия: автоматы, пулеметы и гранатометы. Имама, по его словам, не задерживали, но сделали выводы и ужесточили контроль.

23 сентября 1999 года президент Борис Ельцин подписал указ о начале контртеррористической операции в Чечне. Это стало вторым вводом федеральных войск в регион, а боевые действия продолжались до 2009 года. Конфликту предшествовали нападения боевиков Шамиля Басаева и его отрядов на Дагестан, а также серия терактов в многоквартирных домах в Буйнакске, Волгодонске и Москве.