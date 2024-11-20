Российские Вооружённые силы приобрели значительный опыт противодействия дальнобойным ракетам западного производства, которые активно используются Украиной с 2023 года. Об этом заявил в беседе со «Свободной Прессой» полковник запаса Сергей Хатылев, ранее занимавший пост начальника зенитно-ракетных войск КСПН. По его словам, системы ПВО России успешно адаптировались к этим вызовам, что позволяет эффективно противостоять угрозе.

19 ноября Минобороны России сообщило о перехвате пяти оперативно-тактических ракет ATACMS над Брянской областью. Расчёты систем С-400 и ЗРПК «Панцирь» уничтожили цели, а фрагменты одного из снарядов упали на территорию военного объекта. По словам Хатылева, сама по себе такая ракета не представляет сложной цели, однако её траектория — набор высоты с последующим вертикальным падением — требует быстрого и точного сопровождения.

Полковник подчеркнул, что ATACMS редко применяется одиночно. Перед запуском ракет часто используется тактика массового налёта, включающая дроны и ложные цели, чтобы перегрузить системы ПВО, а также постановку радиолокационных помех. Такой подход усложняет задачу российских расчётов, однако полученный боевой опыт позволяет успешно справляться с подобными атаками.

«Мы научились эффективно обнаруживать и сопровождать такие ракеты, не допуская срыва сопровождения. На сегодняшний день наши системы и расчёты подготовлены для отражения подобных угроз», — отметил Хатылев.

Ракетные атаки всё чаще становятся частью общей тактики массированного удара, когда наряду с ATACMS применяются беспилотники и другие воздушные средства. Тем не менее, российская сторона заявляет о полной готовности к отражению таких действий.

На фоне эскалации обостряется и ядерная риторика. Президент Владимир Путин утвердил обновлённые основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия считает агрессию против себя или союзников, поддержанную ядерной державой, как совместное нападение, оправдывающее применение ядерного оружия. Кроме того, возможен ядерный ответ на угрозы суверенитету даже с использованием обычных вооружений.

Таким образом, события последних месяцев демонстрируют, что Россия не только активно противостоит современным угрозам, но и продолжает укреплять свои оборонные возможности, чтобы минимизировать риски для национальной безопасности.