Протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, поделился своим мнением о современных бьюти-процедурах. Он отметил, что радикальные вмешательства, направленные на изменение внешности, такие как уколы красоты или пластические операции, могут считаться грехом, если их цель — удовлетворение гордыни или соблазнение. Священник назвал три ситуации, когда церковь допускает использование косметологии, передает “МК”.

Первая причина — необходимость исправления внешности после травм. Если изменения вызваны авариями, ожогами или другими повреждениями, то их устранение не является греховным. Вторая — устранение наследственных дефектов, например, врожденных особенностей, которые вызывают дискомфорт или мешают человеку жить полноценно. Третья причина касается сохранения семейных отношений. Если косметологические процедуры помогают женщине укрепить брак и удержать внимание супруга, то это тоже считается допустимым.

Однако протоиерей подчеркнул, что мотивы женщины играют решающую роль. Если изменения направлены на привлечение внимания множества мужчин или на показное восхваление своей красоты, это уже считается грехопадением. По его словам, цель должна быть связана с внутренней заботой о себе, своей семье и близких, а не с демонстрацией тела.

Протоиерей Андрей Ефанов из Кинешемской епархии дополнил эту тему, отметив, что желание женщины выглядеть красиво — это естественно и не осуждается церковью. Однако он предупредил о важности принятия своего возраста и внешности. «Неприятие себя, своего возраста и генетики может быть проблемой психологического характера. Женщина должна относиться к себе с любовью и заботой, а не стыдиться своих особенностей», — добавил он.

Таким образом, церковь не отвергает косметологические процедуры полностью, но напоминает о том, что истинная красота женщины заключается не только во внешности, но и в ее внутреннем мире и намерениях.