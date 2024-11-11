Компания Hitachi Rail успешно завершила испытания первого в Великобритании междугороднего поезда с аккумуляторным двигателем, который по ряду параметров показал себя лучше традиционных дизельных моделей. Благодаря батарее мощностью 700 кВт поезд достиг скорости свыше 120 км/ч и обеспечил запас хода более 70 км, сократив расход топлива на 35-50%. Это позволяет надеяться на широкое внедрение таких экологичных поездов на неэлектрифицированных участках, что решает проблему затрат на строительство сложной инфраструктуры.

Испытания проводились Hitachi Rail совместно с Angel Trains и TransPennine Express на северных маршрутах Великобритании. Результаты показали значительное снижение выбросов и топлива в сравнении с дизельными аналогами, что важно для улучшения качества воздуха и сокращения углеродного следа.

Технология аккумуляторных поездов уже успешно используется Hitachi в Японии и Европе. В Италии, например, ходит гибридный поезд Masaccio, работающий на батареях. В ходе британских испытаний аккумуляторная батарея поезда, установленная под вагоном, продемонстрировала сопоставимую с дизелем массу, что позволило адаптировать поезд к стандартным железнодорожным путям и сохранить комфорт для пассажиров.

Экономия топлива достигалась, в частности, благодаря режиму «Эко», при котором поезд на определенных участках маршрута переключался полностью на батарейное питание. Это открытие позволяет Hitachi планировать выпуск полноценных аккумуляторных междугородних поездов с запасом хода до 100-150 км, что может полностью преобразовать неэлектрифицированные маршруты.

Hitachi Rail — единственная железнодорожная компания, которая разрабатывает аккумуляторные системы для поездов исключительно на основе британской цепочки поставок. В этом проекте она сотрудничает с Innovate UK и Бирмингемским университетом, чтобы создать аккумуляторы нового поколения, способные вывести железнодорожные перевозки на новый уровень.