Ночью в районе порта Измаила в Одесской области был нанесен удар. Об этом сообщил РИА Новости Сергей Лебедев, координатор николаевского сопротивления. Лебедев уточнил, что удар произошел около 00:30 в пригородной зоне, где расположены портовые объекты. Подробности происшествия пока устанавливаются, однако очевидцы утверждают, что после атаки со стороны Румынии были замечены эвакуационные вертолеты.

По словам Лебедева, под удар также попали объекты в районе артиллерийских складов в Болграде, где расположена авиабаза. После взрывов вспыхнул сильный пожар.

Российская сторона подчеркивает, что такие действия являются ответом на атаки Вооружённых сил Украины по гражданской инфраструктуре. В ответ российские военные наносят прицельные удары по местам размещения личного состава и техники ВСУ, а также по инфраструктурным объектам, включая энергетические системы, объекты оборонной промышленности, командные пункты и узлы связи Украины.