В Воронежской области разгорается история с 19-летней сиротой из Рамонского района, которая уже четыре года не может получить своё законное жильё.

Согласно информации прокуратуры, девушку внесли в список на получение квартиры ещё в октябре 2020 года. Но, несмотря на ожидания, до сих пор никаких реальных действий не предпринято, и она остаётся без крыши над головой. Прокуратура указывает, что органы социальной защиты региона не принимают необходимых мер для предоставления жилья, как того требует закон.

В результате ведомство решило подать иск в суд, чтобы добиться от министерства социальной защиты исполнения обязательств перед сиротой и обеспечения её благоустроенной квартирой.

Ранее стало известно, что в регионе до конца года более 50 детей-сирот получат сертификаты на квартиры.