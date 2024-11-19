Сергей Жигунов столкнулся с неожиданной проблемой при создании своего нового многосерийного фильма «Порода», сюжет которого охватывает события столетней истории Донбасса и затрагивает тему СВО. По словам режиссера, около 50 приглашенных кинематографистов отказались от участия в проекте. Причину такого решения он видит в непонимании людьми текущих событий и их исторических корней.

«У меня ощущение, что это связано с незнанием, с которым наша картина и должна бороться. Люди не понимают, что происходит вокруг, не знают своей истории и причин происходящего», — отметил Жигунов в интервью NEWS.ru.

Он также выразил мнение, что подобное отношение формировалось годами под влиянием либеральных идей. По его словам, течение, пропагандирующее «европейские ценности», на протяжении двух десятилетий отодвигало на задний план патриотизм и национальную идентичность. Это привело к тому, что часть общества воспринимает европейскую точку зрения как свою собственную.

«Это движение постепенно исключало патриотическую составляющую из жизни людей, толкало их к иной системе ценностей, что породило внутреннее сопротивление», — добавил режиссер.

Сюжет «Породы» строится вокруг истории одной донбасской семьи. Действие охватывает столетие — от начала XX века до современности. Через судьбы отдельных героев раскрывается история Донбасса и всей страны. В центре повествования — перемены в жизни главных героев, их сложные отношения, которые со временем пересекаются с политической реальностью.

«Это, прежде всего, история о людях, об их чувствах, ненависти, любви и мести, которые на определенном этапе переплетаются с политическими событиями. Молодые и горячие, они никогда не думали о политике, но обстоятельства вынудили их пересмотреть свои взгляды», — рассказал Жигунов.

Роли главных персонажей исполнят Ксения Утехина и Данила Краснов в детстве, а также Екатерина Климова и Сергей Марин во взрослом возрасте. Режиссер подчеркивает, что «Порода» — это не только остросюжетная драма, но и попытка через искусство объяснить важные исторические и культурные явления.