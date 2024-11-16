Когда мы чувствуем голод, многие привычно объясняют раздражительность или плохое настроение нехваткой пищи. Люди не могут сосредоточиться утром без завтрака, испытывают дискомфорт, если пропускают обед, или начинают нервничать, ожидая заказ в кафе. Но действительно ли голод напрямую связан с нашими эмоциями?

Диетологи и гастроэнтерологи внимательно изучили этот вопрос и пришли к интересным выводам. Исследования, результаты которых опубликованы в изданиях Health и Washington Post, подтверждают, что голод влияет не только на тело, но и на наше эмоциональное состояние.

Как организм реагирует на голод

Для поддержания активности мозг нуждается в глюкозе, которая поступает из углеводов. Когда уровень сахара в крови падает, тело начинает активно искать ресурсы. Первым включается гликоген — запасной углевод, который содержится в печени и мышцах. Если гликогена не хватает, организм начинает перерабатывать жиры, а затем — белки из мышечной ткани.

Снижение уровня глюкозы часто сопровождается раздражительностью, слабостью и даже агрессией. Эти симптомы — природная реакция организма на нехватку энергии, поясняет гастроэнтеролог.

Что говорят исследования

В одном из исследований участники фиксировали свои эмоции пять раз в день на протяжении 21 дня. Результаты показали, что чувство голода чаще сопровождалось гневом, раздражением и снижением уровня удовольствия.

Низкий уровень сахара стимулирует выброс гормонов стресса — кортизола и адреналина. Эти вещества помогают организму справляться с дефицитом энергии, но также усиливают настороженность и могут вызвать злость.

Есть ли польза от легкого голода?

Диетологи утверждают, что умеренный голод может временно повысить продуктивность. Гормон орексин, выделяемый в такие моменты, активирует мозг и помогает сосредоточиться. Однако при сильном голоде эта эффективность падает, и состояние ухудшается.

Каждый человек переживает голод по-разному. Поэтому важно слушать свой организм и не доводить себя до неприятных ощущений. Маленькие перекусы помогут поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Что съесть, чтобы избавиться от голода

Для перекусов подойдут продукты, содержащие белки, жиры и медленные углеводы, такие как орехи, яблоки или бананы. Важно избегать быстрых углеводов — сладостей или выпечки. Они резко повышают уровень сахара, но эффект быстро проходит, вызывая повторное чувство голода.

Если вам необходимо решить сложную задачу, но вы чувствуете голод, лучше сначала подкрепиться. После приема пищи ваш разум станет яснее, и работа будет идти легче, советуют специалисты.