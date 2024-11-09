Исследователи из клиники Майо предложили новый способ определения возрастных изменений — тест на баланс. Испытуемым достаточно постоять на одной ноге и попытаться удержать равновесие. Этот метод, как показало новое исследование в журнале PLOS One, может стать простым, но точным показателем состояния нервно-мышечной системы и даже помочь замедлить процесс старения, если включить его в регулярные тренировки.

С возрастом мышцы слабеют, уменьшается их масса и снижается координация. Это состояние, известное как саркопения, становится причиной ограничений в движении и может снижать качество жизни пожилых людей. В рамках исследования медики обратили внимание на такие ключевые показатели, как сила доминирующей руки, стабильность на одной ноге и походка. Анализ показал, что именно способность удерживать баланс оказалась наиболее точным показателем возрастных изменений.

Эксперимент, в котором приняли участие 40 добровольцев старше 50 лет, включал серию упражнений на проверку силы и координации. Среди них — тест на удержание равновесия с открытыми и закрытыми глазами. Результаты показали, что в среднем к 50 годам люди могут простоять на одной ноге 10 секунд, а к 80 годам — лишь 2 секунды. Способность сохранять баланс с возрастом снижалась на 2,2% на менее развитой стороне тела и на 1,7% — на ведущей.

Интересно, что, в отличие от равновесия, походка не продемонстрировала явной связи с возрастом, хотя врачи часто используют её для оценки когнитивного состояния. Например, по данным российских учёных, нарушение походки может свидетельствовать о когнитивных проблемах, а также о таких заболеваниях, как болезнь Паркинсона или атаксия. Падения среди пожилых происходят чаще, если нарушены когнитивные функции и вестибулярный аппарат.

Специалисты утверждают, что укрепление баланса и развитие мелкой моторики играют важную роль в поддержании здоровья.