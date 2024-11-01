Исследование ученых из Университета Колорадо и Университета Калифорнии в Риверсайде проливает свет на серьезные последствия сидячего образа жизни, особенно для молодых людей. Исследование показало, что, несмотря на регулярные занятия спортом, длительное время, проведенное в сидячем положении, может нанести существенный ущерб здоровью и ускорить старение организма. Сегодня в среднем миллениалы проводят в сидячем положении более 60 часов еженедельно, что увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые наблюдали за состоянием здоровья более тысячи участников, из которых 730 были близнецами, что позволило исключить влияние генетических факторов. Возраст испытуемых составлял около 33 лет, и многие из них проводили за столом около девяти часов в день, а иногда и до 16 часов. Исследователи проверяли, как длительное сидение сказывается на уровне холестерина и индексе массы тела (ИМТ), и пришли к тревожным выводам.

Даже те, кто следовал минимальным рекомендациям по физической активности — 20 минут умеренных упражнений в день, — не могли полностью нивелировать вред от продолжительного сидения. Оказалось, что просто прогулка после работы может быть недостаточной мерой.

Хотя интенсивные тренировки помогали улучшить показатели здоровья, они все равно не могли полностью компенсировать негативное воздействие. Поэтому ученые советуют по возможности использовать рабочие места со стоячими столами, регулярно делать короткие перерывы и проводить встречи, чередуя их с движением, чтобы сократить время, проведенное сидя, и минимизировать возможные риски для здоровья.