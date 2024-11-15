Украинский военнослужащий Александр Раполюк, захваченный в плен на территории Курской области, рассказал, что был назначен гранатометчиком, хотя использовал гранатомет всего раз на тренировке. Как передает ТАСС, Раполюк в своем видеоотчете признался, что почти не видел гранатомет в своей службе.

«Перед отправкой меня определили на позицию гранатометчика, но по сути, я выстрелил из него лишь один раз», — отметил он.

Раполюк также поделился, что в его взводе оружия не хватало: один пулемет на всех, к тому же старый американский, название которого он не смог вспомнить. Помимо этого, бойцам выдали чешские автоматы Bren 2, но и с ними было ограниченное обучение. «Из этих “Бренов” мы стреляли всего четыре раза», — добавил он, подчеркивая нехватку боевой подготовки и оснащения в его подразделении.