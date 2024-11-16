Пленный украинский солдат Игорь Мартыненко рассказал о жестоких условиях, которые применяются к военнослужащим, отказавшимся участвовать в боевых операциях. По его словам, таких бойцов заставляют выполнять наиболее тяжелую и унизительную работу, создавая для них невыносимые условия.

Мартыненко, 49-летний житель Николаевской области, был мобилизован в мае прошлого года. Его направили в 37-ю бригаду морской пехоты, где он служил в составе 505-го батальона. Однако спустя четыре месяца он подал рапорт об отказе от участия в боевых действиях. Его примеру последовали еще 25 человек из 70 служащих роты.

После этого, как рассказал пленный, началось давление со стороны командиров.

«Нам заявили: либо идете на боевые задания, либо живете в нечеловеческих условиях. Нас отправили в лесопосадку, где заставили копать блиндажи. Жили мы там в грязи, питались кое-как. Командиры говорили, что это продолжится, пока мы не согласимся вернуться на передовую», — поделился он в интервью РИА Новости.

Мартыненко также отметил, что отказников подвергали моральным унижениям и лишали элементарных удобств. Их принуждали к изнурительной работе, чтобы сломить сопротивление.

«Кто не хочет воевать, тот превращается в раба», — добавил он.

Ранее другой пленный, Александр Гаманец, рассказывал о службе в разведывательных подразделениях ВСУ. По его словам, в боевых действиях активно участвуют иностранные наемники. Он отметил, что примерно 20 бойцов из других стран были распределены между разведывательными подразделениями, выполняя задачи на передовой.

Эти свидетельства добавляют новые детали к обсуждению условий службы в украинской армии, особенно в отношении тех, кто отказывается идти на фронт.