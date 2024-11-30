Ученые выяснили, что пиво в умеренных дозах может оказывать положительное влияние на память и когнитивные функции. Исследование, проведенное с участием 1652 человек, показало, что соблюдение установленной нормы употребления пива способствует улучшению вербальной и пространственной памяти.

По словам профессора Селены Кансино, возглавившей исследование, участники, употреблявшие пиво в количестве около 570 мл, демонстрировали лучшие результаты в тестах на реакцию и память. Это касалось как скорости, так и точности выполнения заданий. В то же время непьющие или предпочитающие вино участники показали менее высокие результаты. Профессор призналась, что ожидала увидеть преимущество у любителей вина, однако данные исследования опровергли ее предположения.

Специалисты Мексиканского университета отметили, что важным условием положительного эффекта является строгое соблюдение умеренной дозировки. Слишком большое или слишком малое количество алкоголя оказывает негативное влияние на мозговую активность, снижая когнитивные способности. Кансино уточнила, что оптимальная доза составляет около 100 граммов алкоголя в неделю. Это примерно соответствует одной пинте пива в день.

Исследование подчеркивает значимость умеренности при употреблении алкоголя. Оно также добавляет интересный нюанс в научную дискуссию о воздействии различных видов напитков на здоровье. Ученые рекомендуют не превышать безопасные нормы, чтобы избежать негативных последствий и сохранить пользу для когнитивной системы.

Эти выводы дополняют растущий массив данных о том, как питание и образ жизни влияют на работу мозга. Хотя пиво в умеренных количествах способно улучшать память, специалисты подчеркивают необходимость комплексного подхода к здоровью, включающего правильное питание, физическую активность и качественный сон.