В Санкт-Петербурге и Ленинградской области эксперты фиксируют снижение потребительской активности. Анализ данных по розничной и оптовой торговле, а также объемам производства пищевой продукции за первые девять месяцев 2024 года показывает, что жители региона стали меньше тратить на товары, особенно на продукты питания и бытовую технику.

До конца первого квартала текущего года потребление росло, стимулируя развитие бизнеса. Однако начиная со второго квартала темпы роста замедлились. По данным Петростата, индекс оборота розничной торговли снизился с 111,7% в марте до 102,5% в сентябре, что указывает на замедление роста продаж. В Ленинградской области снижение составило с 107,9% до 100,9% за тот же период.

Экономисты связывают это с переходом потребителей в более дешевые сегменты. В продовольственной категории петербуржцы незначительно сократили потребление, но изменили предпочтения в пользу бюджетных товаров. Аналогичная ситуация наблюдается и в непродовольственном сегменте, особенно в отношении дорогой техники и электроники. Здесь на первый план вышел другой фактор — предпочтение населения открывать депозиты на фоне высоких ставок по вкладам.

Представители рынка бытовой техники и электроники отмечают снижение закупок на 15–30%. Это связано с тем, что россияне откладывают покупки, предпочитая воспользоваться выгодными банковскими предложениями. Такая ситуация может привести к сокращению ассортимента гаджетов и росту цен на 10–20% в следующем году.

Экономисты также указывают на противоречивость данных о потреблении продуктов питания. Хотя оптовые продажи некоторых видов продукции, таких как сыр, растительное масло и кондитерские изделия, снизились, сегмент HoReCa (рестораны, кафе и гостиницы) показал рост на 33,2%. Это свидетельствует о возможном перераспределении потребления между секторами.

На фоне этих изменений с апреля наблюдается охлаждение потребительской активности, что подтверждается устойчивым снижением индексов розничной торговли. Однако в ноябре возможно временное оживление спроса на фоне ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки, считает Елена Рогова, заведующая кафедрой финансов и учета СПбГУ.

Снижение покупательской активности в деньгах указывает на смену приоритетов потребителей. Люди начали отдавать предпочтение сбережению, что отражает изменения в экономических ожиданиях и стратегиях домохозяйств.