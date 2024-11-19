В Санкт-Петербурге произошла трагедия: пожилая женщина скончалась после плавания в бассейне на улице Передовиков. Инцидент произошел во вторник, 19 ноября, о чем стало известно из сообщения издания «Фонтанка».

83-летняя пенсионерка пришла в бассейн, чтобы заняться плаванием, но ей стало плохо прямо в воде. Спасатели оперативно вытащили женщину и попытались оказать ей первую помощь, однако сердце пенсионерки уже остановилось, и спасти ее не удалось. Точная причина смерти пока не установлена.

Трагические инциденты подобного рода вновь напоминают о необходимости повышенного внимания к состоянию здоровья, особенно среди пожилых людей, посещающих бассейны и другие физически активные места. Очень важно учитывать возможные противопоказания, следить за самочувствием и не пренебрегать медицинскими рекомендациями.

В то же время в Санкт-Петербурге наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. На прошлой неделе в городе было зарегистрировано 1588 новых случаев COVID-19, а в Ленинградской области — 267. За этот же период в городе вирус стал причиной смерти 11 человек. По всей стране количество заболевших увеличилось на 22%, достигнув 25 108 случаев за неделю, а число госпитализаций выросло на 19,5%.