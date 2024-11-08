Случаи заражения опасной грибковой инфекцией Candida Auris фиксируются все чаще, особенно среди людей с ослабленным иммунитетом, сообщает Bloomberg. Главврач Домодедовской центральной больницы Андрей Осипов в беседе со «Звездой» объяснил, почему это заболевание стало столь распространенным.

Осипов отметил, что во время пандемии COVID-19 применялись большие дозы антибиотиков, что при их бесконтрольном употреблении способствует развитию кандидозной инфекции. Candida Auris опасен тем, что поражает иммунную систему, и лечение требует значительных усилий. Инфекция может воздействовать на желудочно-кишечный тракт, легкие, сосуды и даже головной мозг, подчеркнул врач.

Особенно уязвимы к инфекции те, чей иммунитет уже ослаблен, добавил Осипов. Речь идет о людях с хроническими заболеваниями, онкологией и ВИЧ. Он также отметил, что грибок активно распространяется среди тех, кто потребляет много углеводов, поскольку углеводы создают благоприятную среду для его размножения, что усложняет лечение.

Вместе с тем, врач успокоил, что Candida Auris не является высокозаразной инфекцией, и эпидемия кандидоза маловероятна.