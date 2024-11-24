Система «все включено», ставшая визитной карточкой крупных турецких курортов, не будет отменена, несмотря на обсуждения о возможных изменениях. Об этом заявила директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая на Конгрессе курортного туризма. Она подчеркнула, что вся инфраструктура отелей Антальи и других популярных регионов Турции изначально проектировалась с учетом этой модели обслуживания, что делает ее отказ крайне маловероятным.

Коджакая уточнила, что система «все включено» остается одной из ключевых причин, по которой курорты Турции сохраняют свою привлекательность для туристов со всего мира. Тем не менее, она не исключила возможность введения переходного периода, чтобы подготовить отельный бизнес к возможным корректировкам формата обслуживания. Однако это не означает, что полная отмена рассматривается всерьез.

Ранее президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу выразил критику в адрес системы «все включено». Он заявил, что этот формат стимулирует туристов практически не покидать территории отелей, ограничивая их взаимодействие с культурой и достопримечательностями страны. Кроме того, он отметил, что переедание, к которому склонны отдыхающие в рамках этой системы, может негативно сказываться на их здоровье. В качестве альтернативы Устаоглу предложил организовать в крупных отелях несколько небольших ресторанов, что могло бы разнообразить опыт туристов и способствовать их большему вовлечению в исследование местных традиций.

Несмотря на критику, турецкая модель «все включено» остается одним из наиболее востребованных форматов отдыха. Туристы ценят его за удобство и предсказуемость расходов, что особенно важно для семей с детьми. Эксперты отмечают, что радикальные изменения в системе могут не только повлиять на уровень удовлетворенности клиентов, но и снизить конкурентоспособность турецких курортов.

Пока обсуждения вокруг системы «все включено» продолжаются, представители турбизнеса уверены, что ее гибкая адаптация, а не отказ, будет лучшим решением для сохранения баланса между комфортом туристов и развитием локальной инфраструктуры.